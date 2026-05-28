Platense se impuso en Brasil ante Corinthians y se metió en octavos de Libertadores

Platense derrotó 2 a 0 a Corinthians en São Paulo por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América y clasificó a los octavos de final.

Los de Walter Zunino tuvieron un duro arranque con un elenco paulista en el Arena Corinthians que dominó las primeras acciones, pero sin efectividad en la definición.

La jugada bisagra del encuentro llegó en un tiro de esquina en el que un defensor la tocó claramente con la mano y el árbitro Alexis Herrera sancionó penal tras el llamado del VAR. Franco Zapiola lo cambió por gol y puso arriba a los de Vicente López, que necesitaban el gol para superar en la tabla a los colombianos.

El ex Estudiantes estuvo cerca de hacer dos golazos en el cierre del primer tiempo, pero la tercera fue la vencida: tras un error de Hugo Souza, definió de emboquillada y puso el 2-0 en el comienzo del complemento.

Con este resultado, el equipo de Walter Zunino hace historia y se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación, habiendo termina segundo en este Grupo E con 10 puntos.