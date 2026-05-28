Boca recibe a Universidad Católica con la obligación de ganar para avanzar a octavos de final

El “Xeneize” se mide ante la “UC” con la urgencia de sumar de a tres y pasar de ronda en el máximo torneo continental. El partido se jugará en La Bombonera desde las 21.30 bajo el arbitraje del referí colombiano Wilmar Roldán.
Deportes28/05/2026

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Boca afronta este jueves a partir de las 21.30 horas su sexto y último partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores, cuando reciba a Universidad Católica en La Bombonera.

El "Xeneize" llega a este encuentro definitorio en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en la competencia internacional y, sin coronación en el Torneo Apertura, está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final.

En la última fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda protagonizaron un discreto empate como local por 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil, en un encuentro donde disputaron gran parte del segundo tiempo con un jugador más ante el "Raposa".

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