Tras el triunfo ante Blooming, Coudet respaldó a Rivero, habló de Juanfer y se ilusiona con refuerzos para River

El entrenador millonario destacó el triunfo ante el conjunto boliviano, que le permitió al Millonario terminar como líder de su grupo en la Copa Sudamericana. Además, defendió sus decisiones en la final perdida, se refirió al futuro de Juanfer Quintero y reconoció que el club tendrá un mercado de pases “muy activo”
Deportes28/05/2026

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River cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una sólida victoria por 3-0 frente a Blooming y aseguró el primer puesto de su zona. Tras el encuentro, Eduardo Coudet analizó el presente del equipo, recordó la final perdida del Torneo Apertura y dejó varios títulos fuertes sobre el mercado de pases y algunos nombres propios del plantel.

El entrenador comenzó destacando el esfuerzo realizado por sus dirigidos en las últimas semanas y lamentó no haber podido coronarlo con un título local. “Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final. Hoy lo cerramos bien ganando y quedando primeros”, expresó el DT millonario en conferencia de prensa.

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