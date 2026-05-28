Tras el triunfo ante Blooming, Coudet respaldó a Rivero, habló de Juanfer y se ilusiona con refuerzos para River

River cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una sólida victoria por 3-0 frente a Blooming y aseguró el primer puesto de su zona. Tras el encuentro, Eduardo Coudet analizó el presente del equipo, recordó la final perdida del Torneo Apertura y dejó varios títulos fuertes sobre el mercado de pases y algunos nombres propios del plantel.

El entrenador comenzó destacando el esfuerzo realizado por sus dirigidos en las últimas semanas y lamentó no haber podido coronarlo con un título local. “Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final. Hoy lo cerramos bien ganando y quedando primeros”, expresó el DT millonario en conferencia de prensa.