Dique Campo Alegre: aprueban obras de emergencia por más de $52 millones
Municipios28/05/2026Ivana Chañi
La Secretaría de Obras Públicas aprobó un adicional para trabajos en el azud y toma del Dique Campo Alegre, en La Caldera. La obra demandará más de $52,4 millones y tendrá un plazo de ejecución de 30 días corridos.
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