Dique Campo Alegre: aprueban obras de emergencia por más de $52 millones

La Provincia oficializó la ejecución de trabajos de emergencia en el Dique Campo Alegre, ubicado en el municipio de La Caldera.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 285 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprueba la documentación técnica y la realización de intervenciones en el azud y toma del dique. La obra demandará más de $52,4 millones y tendrá un plazo de ejecución de 30 días corridos.

El sistema de toma es una infraestructura clave para el manejo del recurso hídrico, por lo que las obras apuntan a preservar su funcionamiento y evitar mayores complicaciones.

La resolución no solo autoriza la intervención, sino que también habilita el avance administrativo de los trabajos previstos en la zona.

El Dique Campo Alegre cumple un rol importante para el abastecimiento y la regulación del agua en el área metropolitana de Salta, por lo que las tareas de emergencia adquieren relevancia en materia de servicios e infraestructura pública.