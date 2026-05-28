Salta refuerza el Servicio Penitenciario con nuevos agentes

El Gobierno de Salta oficializó la incorporación de nuevos agentes al Servicio Penitenciario Provincial, como parte de una política de refuerzo gradual del personal carcelario.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa Nº 223. Allí se establece la designación de aspirantes que aprobaron el XXV Curso de Formación de Aspirantes a Agentes.

Los nuevos efectivos ingresarán con el grado de Agente del Escalafón Penitenciario a partir del 1 de junio de 2026.

El texto oficial sostiene que la incorporación responde a necesidades operativas del Servicio Penitenciario y aclara que los aspirantes cumplieron con las exigencias de capacitación.

Además, se establece que la designación del resto de los aspirantes aprobados se realizará de manera gradual y progresiva durante 2026, de acuerdo con las necesidades del organismo y la disponibilidad presupuestaria.

La decisión se produce en un contexto de demanda creciente sobre el sistema penitenciario y busca fortalecer el funcionamiento interno de las unidades carcelarias de la provincia.