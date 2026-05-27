Nuevos comercios de la ciudad quedarán exentos de pagar la TISSH por un año

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece que nuevos locales comerciales quedarán exentos de pagar la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH) por el lapso de un año.

“No es solo una reforma técnica, es un salvavidas para el que quiere emprender en Salta”, aseguró la concejal Camila Lobo al momento de informar sobre la iniciativa.

Indicó, además, que poner en marcha un local comercial es difícil y la situación actual hace que muchos emprendedores elijan la informalidad, por lo que el proyecto viene a aliviar la carga impositiva a quien recién empieza la actividad.

“Se trata de la exención total de la TISSH por 12 meses, destinado a quien recién inician la actividad comercial y el objetivo es fomentar la formalización y que el Estado no sea una traba”, sostuvo la edil.

No obstante, advirtió que al beneficio alcanzará a todos aquellos que no registren alta impositiva en los últimos 3 años.

“Un año es el tiempo que generalmente tiene un comercio para asentarse. Pretendemos que el Estado Municipal acompañe a los salteños a que puedan iniciar su proyecto”, finalizó Lobo.