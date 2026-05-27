Trump descartó un acuerdo que le permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán que permita a la República Islámica tener cualquier tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo. Trump dio esas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. Pese a los dichos del republicano, Irán consideró poco probable una reanudación de las hostilidades con Washington.

La insatisfacción de Trump

Trump se refirió al estrecho de Ormuz durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca y afirmó: “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”. La Casa Blanca, a través de sus redes sociales, expresó que “la información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación”, por lo que “nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”.

La cadena estatal iraní difundió un texto “preliminar” que esboza “el memorando de entendimiento” entre los dos países para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí. De acuerdo a ese medio, en el memorando Washington se había comprometido a levantar su bloqueo naval sobre Irán, a restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y a retirar las fuerzas estadounidenses de la región del Golfo. Luego los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, tarea que llevará “unos días”. Por otra parte, Trump negó que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, y condicionó la firma de un eventual acuerdo de paz a que aliados de Washington en Medio Oriente, como Arabia Saudita o Qatar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham”, declaró el mandatario durante la reunión de su gabinete, donde afirmó que sus aliados le “deben” ese gesto. Trump planteó esa cuestión el sábado pasado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

El republicano también declaró que todavía no está “satisfecho” con el resultado de las negociaciones con Irán y volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”. “Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo”, explicó.

Trump indicó que no tiene ningún apuro en cerrar un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso. “No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que pasó anoche”, declaró en referencia a las primarias republicanas de Texas del martes, en las que ganó un candidato respaldado por él.

“Un cementerio para los agresores”

Pese a las reiteradas amenazas de Trump de reanudar la ofensiva, el subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que “la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo”,aunque advirtió que “las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”. “No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores”, dijo Akbarzadeh, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

Por su parte el subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Beghani Kani, dijo durante un foro internacional en Moscú que “las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente”. El responsable persa precisó que “Irán y Omán como países costeros aledaños mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz”, según informó la agencia Interfax.

Página12