Convocan a plenario para analizar cambios en la ley de la Caja de Trabajo Social y Nutrición

El colectivo de profesionales autoconvocados de Salta realizará un plenario junto a senadores provinciales, con el objetivo de analizar y revisar la Ley Provincial N.º 8.444/24, que creó la Caja de Previsión Social para Profesionales de Trabajo Social y Nutrición. El encuentro se realizará el sábado 30 de mayo, a las 10:30 horas, en el Salón del Centro Cultural América (Mitre 23).

“Hace más de un año que venimos trabajando, dialogando, tratando de abrir mesas donde todas las partes involucradas puedan participar. Actualmente hay presentado un proyecto de modificación de la ley en la Cámara de Senadores”, señaló Laura Allende, integrante del Colegio de Nutricionistas, en diálogo con Aries.

Según indicó, el plenario del sábado buscará poner en discusión los alcances de esa propuesta de modificación y visibilizar las consecuencias que la normativa está generando sobre numerosos profesionales.

“Esta ley está afectando la vida profesional y personal por el cúmulo de deuda de muchos nutricionistas y trabajadores sociales”, advirtió Allende.

Entre los principales planteos, los profesionales sostienen que la modificación permitiría que quienes hoy se encuentran fuertemente afectados económica y laboralmente puedan dejar de acumular deudas consideradas “impagables”, mientras que aquellos que desean continuar realizando aportes al sistema previsional puedan hacerlo.

Allende remarcó la urgencia del tratamiento legislativo al asegurar que existen colegas con deudas superiores a los dos millones de pesos. Además, recordó que este viernes 29 de mayo se desarrollarán elecciones y la asamblea de la Caja Interprofesional, instancia en la que podría definirse un nuevo incremento del módulo previsional.

“Las deudas siguen creciendo y el impacto que eso tiene en la profesión sigue siendo muy severo”, concluyó.