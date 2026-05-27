Federico Núñez Burgos fue reelegido como Defensor del Pueblo de la Ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó la designación de Federico Núñez Burgos como Defensor del Pueblo.

Cabe destacar que, luego del proceso de selección, una terna con los candidatos fue elevada al recinto para su discusión. Así, además de Núñez Burgos, Sebastián Aguirre Astigueta y Andrés Ignacio Saraín fueron seleccionados y cada uno de estos nombres tuvo un dictamen diferente, siendo el primero el seleccionado.

La elección no estuvo exenta de polémicas.

La primera de ellas surgió cuando la concejal Laura Jorge (LLA) aseguró que en el proceso había una maniobra fraudulenta y un atropello institucional, y dejó caer un manto de sospecha sobre el mismo, especialmente porque su dictamen de minoría respecto a la designación del Secretario Letrado no había llegado al recinto.

Fue el concejal José García quien pidió una cuestión de privilegió contra su par libertaria, considerando que ponía en duda la tarea de todo el cuerpo deliberativo comunal.

A su turno, el presidente del cuerpo, el concejal Darío Madile, tomó la palabra y apuntó a Jorge advirtiendo que “hay que ser responsable, tener pruebas y, principalmente, saber de qué es lo que se está hablando”.

Explicó, en este sentido, que el dictamen de minoría sobre el Secretario Letrado no había llegado al recinto porque en Labor Parlamentaria – donde se reúnen todos los presidentes de bloque - la concejal Jorge, si bien votó en contra de la propuesta mayoritaria de sacar un dictamen unificado dejando bacante el cargo, no expuso que su dictamen fuese discutido de igual modo por el cuerpo.

Finalmente, se votó por Núñez Burgos como Defensor del Pueblo e inmediatamente se pasó a un cuarto intermedio para poderle tomar juramento al funcionario.