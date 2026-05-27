Nutricionistas alertan por la posible eliminación de la Ley de Etiquetado Frontal

El Gobierno nacional reabrió el debate sobre las políticas de alimentación saludable al enviar al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal que establece advertencias visibles en los envases de productos ultraprocesados y fija criterios para la promoción de hábitos alimentarios más saludables.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries- la nutricionista Laura Allende remarcó que la normativa abarca mucho más que los octógonos negros en los envases. “La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable involucra otras acciones vinculadas a políticas públicas, como las compras del Estado para comedores y merenderos, o el diseño de estrategias alimentarias”, expresó.

Allende recordó que el objetivo principal del etiquetado fue brindar herramientas a los consumidores para tomar decisiones informadas al momento de elegir alimentos, aclarando que la normativa apunta específicamente a los productos ultraprocesados. “Estos alimentos suelen contener más de cinco ingredientes y distintos aditivos incorporados por la industria para mejorar el sabor, la conservación, el color o la textura. Todo eso aumenta el valor crítico de nutrientes que ya tiene el alimento”, explicó.

La especialista también destacó el impacto de la ley en los entornos escolares, ya que permitió avanzar en regulaciones sobre la comercialización de alimentos dentro de las instituciones educativas. “Nos da una herramienta fundamental para regular eso, entendiendo que el entorno escolar puede facilitar hábitos alimentarios no saludables”, sostuvo.

Además, destacó que la legislación argentina fue considerada una de las más avanzadas de América Latina. Según explicó, la norma superó incluso parámetros internacionales al contemplar no solo los nutrientes agregados por la industria, sino también aquellos presentes naturalmente en los productos cuando resultan excesivos.

“Desde el área de la nutrición celebramos mucho esta ley porque venía a proporcionar información que intenta facilitar la toma de decisiones”, concluyó.