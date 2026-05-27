Gareca repudió la inclusión “pro vida” en la Carta Orgánica Municipal

En el tramo de manifestaciones, la concejal Malvina Gareca repudió la inclusión de un pronunciamiento “pro vida” dentro de la Carta Orgánica Municipal dentro de los estipulado como Derechos y Deberes Vecinales.

“LLA cuenta con una mayoría que le permite hacer lo que quiere”, aseguró la edil, resaltando que la Convención Municipal ya ha incurrido en varios errores, como lo ocurrido con el Turismo, y consideró que este puede ser uno más, aunque advirtió que también puede tratarse de una provocación.

Sostuvo, en tanto, que los convencionales libertarios desconocer totalmente las normas nacionales y que estas están por encima de lo que puede decir una Carta Orgánica.

“Hoy tenemos vigente la ley de interrupción del embarazo. Por equivocación o provocación colocaron que se debe respetar la vida desde la concepción, pero esto obedece a un posicionamiento suyo que va en contra de lo que dice la ley”, indicó.

Finalmente, Gareca consideró que gran parte de las medidas libertarias fueron en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad, y que esto puede notarse con el drástico recorte de programas que impulsa el gobierno nacional.

Cabe destacar que agrupaciones de mujeres organizaron un banderazo en inmediaciones del Concejo Deliberante repudiando lo decidido por la Convención.