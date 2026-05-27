El Gobierno informó este miércoles que fueron detectados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina en el marco del actual brote de ébola registrado en esa región de África. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia y quedaron bajo seguimiento sanitario preventivo antes de arribar al país.
Alerta ébola: detectaron tres buques provenientes de zonas afectadas rumbo al país
Argentina27/05/2026
Las embarcaciones el Congo y fueron sometidas a controles sanitarios preventivos antes de autorizar operaciones.
Según detallaron fuentes oficiales, la detección permitió activar protocolos de control coordinados entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina para minimizar riesgos sanitarios vinculados con las tripulaciones y el ingreso al territorio nacional.
Entre las medidas implementadas se realizaron controles médicos a bordo de los barcos, pedidos de declaraciones juradas sanitarias y restricciones específicas para evitar el desembarco de tripulantes hasta completar las verificaciones correspondientes.
Las autoridades remarcaron que las embarcaciones provenían de zonas consideradas de riesgo epidemiológico debido al brote de ébola que afecta actualmente a distintas áreas de África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde en los últimos meses volvieron a registrarse casos de la enfermedad.
El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, sostuvo a través de un comunicado que la detección temprana permitió adoptar medidas preventivas “de manera oportuna” para resguardar la salud pública. Según explicó, el seguimiento se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y con el Ministerio de Salud.
Desde el Gobierno señalaron además que la activación anticipada de alertas permitió monitorear el movimiento de las embarcaciones antes de su ingreso a aguas argentinas y preparar los operativos sanitarios correspondientes en puertos y zonas de control.
Hasta el momento no se reportaron casos sospechosos ni contagios vinculados con las embarcaciones detectadas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento sanitario.
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