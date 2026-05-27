Alerta ébola: detectaron tres buques provenientes de zonas afectadas rumbo al país

El Gobierno informó este miércoles que fueron detectados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina en el marco del actual brote de ébola registrado en esa región de África. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia y quedaron bajo seguimiento sanitario preventivo antes de arribar al país.

Según detallaron fuentes oficiales, la detección permitió activar protocolos de control coordinados entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina para minimizar riesgos sanitarios vinculados con las tripulaciones y el ingreso al territorio nacional.

Entre las medidas implementadas se realizaron controles médicos a bordo de los barcos, pedidos de declaraciones juradas sanitarias y restricciones específicas para evitar el desembarco de tripulantes hasta completar las verificaciones correspondientes.

Las autoridades remarcaron que las embarcaciones provenían de zonas consideradas de riesgo epidemiológico debido al brote de ébola que afecta actualmente a distintas áreas de África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde en los últimos meses volvieron a registrarse casos de la enfermedad.