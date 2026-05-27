Las acciones argentinas escalan 9% en Wall Street y el riesgo país perfora nuevamente los 500 puntos

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos suben hasta 9% y el Merval también opera en verde. Se trata de la segunda jornada consecutiva en que estos instrumentos muestran una tendencia al alza y acompañan una baja en el riesgo país, que perfora los 500 puntos básicos.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street (ADR) se encuentran mayormente en territorio positivo, y se diferencian del movimiento en la mayoría de las bolsas internacionales. Lideran el tablero las firmas del sector financiero con Banco Supervielle (+9,5%) y Banco Macro (+8,5%) a la cabeza, seguido por Edenor (+8%), Telecom (+7%) e YPF (+5,6%). En tanto, descienden Tenaris (-2,9%) y Ternium (-0,3%).

En tanto, la Bolsa de Buenos Aires también opera en alza, con el Merval que sube un 4,1%, hasta las 3.050.456,44 unidades, que equivalen a 2061,19 en la cotización del dólar MEP. Se destacan Banco Supervielle (+8,6%), Banco Macro (+8,2%) y Edenor (+7,2%).

Los bonos en dólares presentan leves subas: los títulos soberanos crecen hasta 0,4% (AL35D), mientras que los Globales muestran un aumento de hasta el 1% (GD46D).

En este contexto, el riesgo país cede diez unidades y se ubica en los 498 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, perfora la barrera de las 500 unidades se acerca a su valor más bajo desde enero: a principios de mes se llegó a caer hasta 496.

“Los activos financieros, con epicentro en las acciones bancarias y también aunque con mayor moderación los bonos en dólares, extienden la recuperación tras el ‘underperformance’. Y ese renovado apetito se originaría principalmente en la ola de positivos datos ‘macro’ recientes y el mayor interés de influyentes inversores extranjeros, mientras se sigue evaluando el escenario político”, dijo el economista y titular del Estudio Ber, Gustavo Ber.

Dólar hoy

En el mercado de cambios se prolonga la estabilidad. El dólar oficial mayorista cotiza a $1,411.42, lo que equivale a una suba diaria de $1,68 (0,12%). Si bien se trata de su valor más alto del mes, el tipo de cambio se encuentra casi un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1753,55.

Por su parte, la cotización minorista aparece en el Banco Nación a $1430 para la venta, el mismo valor en que cerró ayer. El precio promedio en otros bancos es de $1429,28, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

En tanto, los dólares financieros operan en baja. El dólar MEP retrocede $5,40 (-0,4%) hasta los $1427,21, mientras que el contado con liquidación (CCL) baja $8,99 (0,6%) y cotiza a $1486,68.

Ignacio Morales, chief Investments Officer de Wise Capital, destacó que la tendencia positiva entre acciones y bonos acompaña el movimiento de la primera jornada bursátil de la semana, donde los activos financieros locales “registraron una fuerte recuperación, impulsados por un clima global de menor tensión geopolítica en Medio Oriente y los avances oficiales para obtener un préstamo internacional garantizado”.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que la atención del mercado local esta semana está en el resultado de la segunda y última licitación del Tesoro Nacional del mes, que se lleva a cabo este miércoles. El Gobierno busca, con seis bonos, capturar de la plaza local los $11 billones que necesita para refinanciar la deuda en pesos que vence a fin de mes y, al mismo tiempo, comenzar a captar hasta US$555 millones para seguir abultando su caja en dólares con vistas al vencimiento del 9 de julio. “Esta vez no se ofrecen los flamantes duales CER/TAMAR, que fueron altamente demandados en la licitación anterior, por lo que la pregunta pasa por qué tanto podrá el Tesoro estirar sus vencimientos en el tiempo”, afirmó.

La Nación