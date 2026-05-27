Se superaron las 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso

Este miércoles se llevó a cabo la edición N° 25 del Neumatón de la ciudad que tiene como objetivo evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. La actividad se extenderá hasta las 17 hs.

Lucila Lencina, del equipo de la Dirección General de Residuos Especiales, manifestó que “nuevamente hemos tenidos una muy buena participación de la agente y hasta el momento ya logramos superar las dos mil toneladas de cubiertas en desuso”, y remarcó que “notamos que hay interés en el programa y principalmente conciencia ambiental”.

“El objetivo de esta campaña es evitar que los neumáticos fuera de uso sean arrojados en baldíos, canales, platabandas o calles”, remarcó Lencina y añadió que otro propósito de la campaña es evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue.

Para la realización del operativo, organizado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, se estableció un punto de acopio seguro para que la gente pueda depositar sus neumáticos fuera de uso.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.