El Gobierno espera que Adorni presente su declaración jurada

El Gobierno espera que Manuel Adorni presente su declaración jurada los primeros días de la semana que viene y se resigna a una citación judicial al jefe de Gabinete. En el Ejecutivo creen que la documentación puede “aclarar el panorama” frente a las acusaciones por su patrimonio y por los expedientes abiertos en Comodoro Py, aunque ya admiten que una convocatoria de la Justicia es un escenario probable.

En la Casa Rosada reconocen que “la imagen va a ser fuerte” si el ministro coordinador debe presentarse en tribunales, pero intentan encuadrar ese paso como parte esperable del proceso. En ese caso, cerca del funcionario sostienen que presentará un escrito y se irá. “Es esperable”, expresan en Nación sobre la posibilidad de que la Justicia avance con una citación.

El tramo más inmediato del expediente está vinculado al viaje a Punta del Este que Adorni realizó en un avión privado durante el fin de semana largo de Carnaval. La investigación apunta a determinar quién pagó los vuelos y cuál fue el vínculo del funcionario con el productor televisivo Marcelo Grandío, titular de Imhouse, una firma con contratos de coproducción con la TV Pública.

Ese expediente corre en paralelo a otra línea de investigación sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Allí se analizan operaciones inmobiliarias, refacciones, gastos en dólares, viajes y movimientos bancarios del matrimonio. En el oficialismo separan ambos frentes y analizan las magnitudes de avances por distintas vías.

En el Gobierno insisten además en que Adorni tiene cómo justificar su patrimonio. Según explican en el oficialismo, el funcionario apelará a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa para respaldar parte de los fondos bajo análisis. “Él tiene forma de justificarlo todo”, sostienen cerca del ministro coordinador.

El dato interno es que Adorni sólo les mostró sus papeles a Javier Milei y a Karina Milei. Ambos lo respaldaron. El resto de los integrantes del Gabinete no vio los detalles de la documentación ni de las explicaciones patrimoniales. Pese a eso, buscan mostrar un respaldo político cerrado al ministro coordinador.

Los ministros tampoco tienen previsto adelantar la presentación de sus declaraciones juradas. En Nación aseguran que esperarán a que lo haga primero Adorni, a diferencia de Patricia Bullrich, que la semana pasada decidió anticipar la suya en medio de la presión pública sobre el jefe de Gabinete. En sectores del oficialismo leyeron ese gesto como una señal de autonomía y como una presión indirecta sobre el funcionario.

La situación judicial de Adorni también generó cuestionamientos internos contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por los avances de las causas y por la relación del Gobierno con Comodoro Py. En Balcarce 50 intentan bajarle el tono a esa discusión, pero reconocen que el expediente se transformó en una fuente de tensión política dentro de la administración libertaria.

El Gobierno busca avanzar en paralelo con el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado. En Nación consideran que esa agenda puede ayudar a recomponer contactos con un sector de Comodoro Py y ordenar vínculos con el Poder Judicial, en un momento en el que los expedientes sobre funcionarios y dirigentes del oficialismo ganaron centralidad política.

La apuesta del Ejecutivo es que la declaración jurada le permita a Adorni recuperar iniciativa discursiva después de semanas a la defensiva. En Nación creen que la documentación puede servir como punto de inflexión para responder las acusaciones, ordenar el mensaje público y reducir el impacto político de las investigaciones.

El caso se da además después de varios días en los que la agenda oficial quedó copada por la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem. En la Casa Rosada reconocen que esa disputa desplazó los anuncios de gestión y complicó el intento de mostrar orden después del envío de proyectos al Congreso y del avance de la agenda legislativa.

En Balcarce 50 también esperan que el Mundial empiece a ocupar buena parte de la conversación pública en las próximas semanas. La estrategia oficial es llegar a ese tramo con Adorni ordenado en el plano patrimonial, con el Congreso en movimiento y con menos ruido interno. Por ahora, en el oficialismo se preparan para la presentación de la declaración jurada del jefe de gabinete durante la semana que viene y se resignan ante una eventual citación judicial.

TN