Sáenz planteó a Caputo la regularización de fondos para obras clave y garantías en el abastecimiento de gas

El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el estado de situación de la obra pública comprometida por el Gobierno federal en territorio salteño, bajo el marco de los acuerdos rubricados en abril de 2024. Durante la audiencia, el mandatario salteño planteó la necesidad de destrabar los recursos para proyectos estratégicos como las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, tramos clave de rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán e infraestructura escolar.

En materia energética, Sáenz exigió previsibilidad y soluciones de fondo para el abastecimiento de gas en la región, además de la inclusión de nuevos departamentos salteños al sistema de zonas cálidas para que más vecinos accedan a subsidios de energía.

El Gobernador remarcó que el Norte Grande sufre de manera recurrente la falta de suministro cada vez que descienden las temperaturas, una problemática que paraliza la actividad productiva y afecta el normal desarrollo de la vida cotidiana de miles de familias.

También el gobernador Sáenz recordó que la Provincia viene asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden a Nación, medidas adoptadas para evitar la paralización o ralentización de proyectos.

Dentro del paquete de obras hídricas y de saneamiento, las autoridades evaluaron la situación de la Planta Depuradora Sur en Salta Capital y la de Cafayate, cuyo desarrollo se encuentra actualmente paralizado.

En lo que respecta a la conectividad vial, se analizó el estado de avance del puente sobre río Vaqueros, obra en la también la provincia intervino financieramente.

Asimismo, se repasaron las tareas en las rutas nacionales 40 tramo Seclantás – Molinos; 51, tramo 2 Mina Poma - Alto Chorrillos y tramo 3 Alto Chorrillos - Campo Amarillo.

En relación a la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo Metán - Rosario de la Frontera, Sáenz ratificó que la Provincia financiará transitoriamente el sostenimiento de las tareas básicas sobre la traza. Así, Salta ejecutará un plan de contingencia que incluye saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas, priorizando de forma absoluta la seguridad vial de los usuarios.

Finalmente, se repasó la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán, así como infraestructura educativa, especialmente el estado de avance de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 "Ing. Nikola Tesla" de la ciudad de General Güemes.