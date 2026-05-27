Revés para Milei: la Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI
Política27/05/2026
Un fallo federal suspendió parcialmente la resolución oficial que avanzaba sobre áreas técnicas y prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
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Será el sábado 30 de mayo en el Centro Cultural América, donde profesionales debatirán junto a legisladores, la posible modificación de la Ley 8.444/24.
Luego de una extensa discusión en el recinto, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la designación de Federico Núñez Burgos en el cargo.
Sáenz se reunió con Santilli y “Lule” Menem para coordinar políticas de desarrollo federalPolítica27/05/2026
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La concejal capitalina arremetió contra la decisión de los convencionales libertarios de incluir “la protección de la vida desde la concepción” en el documento.
En Casa Rosada creen que puede “aclarar el panorama” por las acusaciones sobre su patrimonio. Admiten que una convocatoria de la Justicia tendrá una imagen fuerte.
Sáenz planteó a Caputo la regularización de fondos para obras clave y garantías en el abastecimiento de gasPolítica27/05/2026
El Gobernador se reunió con el ministro de Economía nacional para gestionar el cumplimiento de los convenios firmados para ejecutar infraestructura sanitaria, vial, educativa.
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El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los haberes correspondientes a mayo de 2026 para toda la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente. Además, el medio aguinaldo se abonará el martes 16 de junio.
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El feriado nacional por Güemes se trasladará al lunes 15 de junio, mientras que el miércoles 17 será optativo para el sector privado.