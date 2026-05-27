Cohetes, módulos y drones: todos los detalles de la base lunar que presentó la NASA

La NASA sorprendió al mundo al anunciar la construcción de una base lunar permanente en el polo sur de la Luna durante la próxima década. El proyecto, enmarcado en el programa Artemis, representa el intento más ambicioso de establecer una presencia humana y científica estable fuera de la Tierra.

La visión de la agencia espacial estadounidense contempla una infraestructura que ocupará cientos de kilómetros cuadrados, con hábitats, vehículos especializados y sistemas energéticos adaptados a los desafíos extremos del entorno lunar.

La magnitud de la iniciativa quedó plasmada en recientes conferencias y documentos oficiales, donde directivos, ingenieros y responsables del programa ofrecieron una hoja de ruta precisa.

“Prevemos que la base lunar tendrá cientos de millas cuadradas, con diferentes recursos que contribuirán al objetivo de una presencia lunar permanente en la Luna”, afirmó Carlos García-Galán, director del programa de la Base Lunar de la NASA, en una rueda de prensa.

La ubicación elegida para la base, el polo sur lunar, responde a razones estratégicas y científicas. Allí, los cráteres en sombra perpetua albergan depósitos de hielo de agua que, según los científicos, se han acumulado durante miles de millones de años. El acceso a este recurso podría ser clave para la vida y las operaciones futuras.

Las temperaturas en la zona pueden descender hasta -200°C durante las noches que se extienden por dos semanas, y las condiciones de luz y terreno obligan a soluciones tecnológicas innovadoras.

La planificación de la base no partió de consideraciones ecológicas, sino de la necesidad de distribuir los diferentes elementos de acuerdo con la habitabilidad y la seguridad. “No existe un único lugar que abarque toda la ciencia, toda la tecnología, todas las necesidades de habitabilidad de la superficie, e incluso dentro del área local, hay que tener en cuenta el terreno”, explicó Nujoud Merancy, arquitecta jefe del programa lunar.

Los hábitats estarán situados en las cimas de las colinas para aprovechar la luz solar, mientras que los sistemas de energía, como los módulos nucleares, se ubicarán a más de un kilómetro para minimizar la exposición a la radiación.

El propio García-Galán subrayó la importancia de explorar y delimitar bien la zona: “Queremos explorar diferentes emplazamientos para maximizar la combinación de objetivos científicos y la viabilidad de una presencia permanente”.

Para ello, la NASA lanzará una serie de drones saltarines llamados MoonFall, que recorrerán la región antes del despliegue de los módulos habitables. El primer grupo de MoonFall, compuesto por varias naves, será lanzado en 2028 a bordo de un módulo de aterrizaje de Firefly Aerospace. Estos robots no solo cartografiarán el terreno, sino que delimitarán los futuros perímetros de la base.

La competencia internacional suma presión al calendario estadounidense. China anunció planes para su propia base lunar, con un primer alunizaje previsto para 2030. Los funcionarios estadounidenses insisten en la importancia de ser los primeros en operar una base lunar, lo que permitiría a Estados Unidos definir las normas de convivencia y exploración en el satélite.

“Creo que es importante que lleguemos primero”, sostuvo Jared Isaacman, administrador de la NASA. La agencia también subrayó su compromiso con el Tratado del Espacio Ultraterrestre y el respeto por otras naciones que desplieguen recursos en la Luna.

Las primeras etapas del proyecto Artemis ya están en marcha. En abril, la misión Artemis II logró sobrevolar la Luna con cuatro astronautas, alcanzando una profundidad en el espacio mayor que cualquier misión tripulada desde el programa Apolo.

Esta misión fue el preludio de una secuencia de lanzamientos robóticos: antes de que termine 2026, la NASA lanzará tres misiones a la superficie lunar, ejecutadas por empresas privadas.

La primera, Moon Base 1, fue adjudicada a Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos. Su aterrizador Blue Moon llegará al polo sur, sentando las bases para los alunizajes de Artemis 4 y Artemis 5. Otras dos misiones, a cargo de Astrobotics e Intuitive Machines, intentarán consolidar la capacidad estadounidense para enviar y operar equipos en el entorno lunar.

La logística y la movilidad en la superficie serán claves para la viabilidad de la base. La NASA adjudicó contratos millonarios a empresas como Astrolab y Lunar Outpost para el desarrollo de los Vehículos Terrestres Lunares (LTV), que permitirán a los astronautas desplazarse y explorar la región.

Estos vehículos, capaces de operar de forma autónoma, podrán viajar antes que las misiones tripuladas, ser controlados desde la Tierra y encontrarse con los astronautas en los puntos de aterrizaje. La agencia busca asegurar que al menos un LTV esté en la Luna antes del arribo de Artemis 4, previsto para 2028.

Según las previsiones, tanto los vehículos como los hábitats y los sistemas energéticos llegarán a la Luna transportados por módulos de aterrizaje de Blue Origin, que también desarrolla una versión tripulada para las misiones Artemis 3 y Artemis 4. Artemis 3, programada para 2027, servirá como prueba de acoplamiento en órbita terrestre entre la cápsula Orion de la NASA y los módulos lunares privados. Si esta prueba resulta exitosa, la NASA intentará dos aterrizajes tripulados en 2028, dando inicio a la construcción de las primeras bases habitables.

Las tres fases del plan lunar de la NASA

El plan maestro de la NASA se estructura en tres fases. La primera, ya en marcha y extendida hasta 2029, se centra en la recopilación de información y el aseguramiento del acceso seguro. La segunda, entre 2029 y 2032, establecerá la capacidad operativa inicial, con bases provisionales abastecidas por energía solar y nuclear. La tercera, a partir de 2032, buscará consolidar una presencia semipermanente, con hábitats especializados y sistemas vitales robustos.

El Campamento Base Artemis fue concebido como un puesto de avanzada permanente en el cráter Shackleton o sus alrededores, en el polo sur lunar.

El concepto de sostenibilidad elaborado por la NASA detalla tres elementos principales: el LTV, un vehículo utilitario no presurizado para el transporte local; una plataforma de movilidad habitable, similar a una furgoneta espacial presurizada para viajes largos; y un hábitat de superficie fijo, diseñado para estancias cortas de hasta cuatro astronautas. La combinación de estos elementos permitirá a las tripulaciones desplazarse, vivir y trabajar en condiciones extremas durante semanas.

El propósito del campamento base va mucho más allá de la simple demostración tecnológica. Según la NASA, “el propósito principal del Campamento Base Artemis será demostrar nuevas tecnologías”.

Se apunta a la utilización de recursos in situ, como el agua lunar, el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles, la fabricación de equipamiento capaz de operar en cráteres permanentemente sombríos y la mitigación del polvo lunar, uno de los grandes desafíos para la maquinaria y la salud de los astronautas.

El éxito del puesto avanzado dependerá de la capacidad de suministrar materiales y ensamblar los elementos fundamentales en un entorno hostil e implacable.

La NASA, en colaboración con la comunidad HeroX y expertos de distintas industrias, busca soluciones innovadoras para la logística y la entrega eficiente de recursos. El Desafío de Entrega Lunar tiene como objetivo identificar métodos seguros y fiables para construir y operar el campamento durante décadas.

Las nuevas misiones comerciales marcan el ritmo del programa Artemis. Blue Origin proveerá dos módulos de aterrizaje para transportar los vehículos lunares, mientras que Firefly Aerospace enviará los primeros drones a la región.

Todo este equipamiento debe llegar antes del arribo de los astronautas, previsto para 2028. A partir de entonces, la segunda fase de la base lunar comenzará a desarrollar infraestructuras permanentes, incluida una red eléctrica que permita la operación continua durante las largas noches lunares.

Los planes de la NASA contemplan que, a partir de la década de 2030, la base lunar pueda albergar astronautas de forma prolongada en hábitats especializados.

“Entonces podremos decir: ‘Oye, estamos aquí de forma permanente y no vamos a renunciar a ello’”, expresó García-Galán, quien imagina una infraestructura que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados y que delimita su perímetro con drones MoonFall.

Isaacman describió el objetivo final: fomentar una economía lunar, impulsar la investigación científica y sentar las bases para futuras expediciones a Marte. “Para quienes esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no bajaremos el ritmo. Esto es solo el comienzo”, destacó.

La fase inicial del programa incluye 21 misiones a la superficie lunar entre 2026 y 2029, dedicadas a reconocimiento, pruebas y desarrollo de tecnologías para sobrevivir en un ambiente mucho más hostil que el de las misiones Apolo.

Los vehículos presurizados, los sistemas de telecomunicaciones avanzados y las centrales nucleares serán esenciales para garantizar el funcionamiento de la colonia y la seguridad de las tripulaciones.

La NASA pretende que cada misión, tripulada o no, represente una oportunidad de aprendizaje y contribuya a dominar las habilidades necesarias para vivir y operar en uno de los entornos más exigentes y peligrosos imaginables.

El programa Artemis ya obtuvo resultados concretos: Artemis 1 envió una cápsula no tripulada a la órbita lunar en 2022, mientras que Artemis 2 llevó a cuatro astronautas alrededor de la Luna en abril de este año.

Ambas misiones fueron consideradas un éxito y sentaron las bases para la siguiente etapa: la presencia humana estable en el satélite.

La construcción de la base lunar representa un salto cualitativo para la humanidad. Por primera vez, un asentamiento permanente y autosuficiente se convertirá en realidad fuera de la Tierra.

Los próximos años serán testigos de la llegada de nuevas tecnologías, alianzas internacionales y una redefinición del papel de la Luna como plataforma para la exploración del sistema solar.

Infobae