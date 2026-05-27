El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los haberes correspondientes a mayo de 2026 para toda la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente. Además, el medio aguinaldo se abonará el martes 16 de junio.
River cierra el semestre ante Blooming buscando meterse directo en octavos de final
27/05/2026
El “Millonario” recibirá al cuadro boliviano por la última fecha del grupo H de la segunda competencia continental. Tras la caída en la final del Torneo Apertura, el equipo de Eduardo Coudet intentará reencontrarse con su gente y asegurar la clasificación a la próxima ronda.
River enfrentará desde las 21.30 a Blooming en el estadio Monumental, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El conjunto de Núñez llegará al compromiso con la necesidad de dejar atrás la reciente derrota ante Belgrano en la final del Apertura y confirmar su presencia en los octavos de final del certamen continental.
El panorama para el equipo de Eduardo Coudet dentro del Grupo H es alentador, ya que con un empate le alcanzará para avanzar como primero de la zona. Incluso una derrota podría depositarlo en la siguiente instancia, ya que solamente quedaría eliminado si pierde ante el conjunto boliviano y Carabobo derrota a Bragantino, una combinación que aparece lejana por el presente de ambos equipos.
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La CONMEBOL realizó el sorteo de los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y los equipos ya conocen el camino que deberán recorrer en busca del título continental.