River cierra el semestre ante Blooming buscando meterse directo en octavos de final

El “Millonario” recibirá al cuadro boliviano por la última fecha del grupo H de la segunda competencia continental. Tras la caída en la final del Torneo Apertura, el equipo de Eduardo Coudet intentará reencontrarse con su gente y asegurar la clasificación a la próxima ronda.
27/05/2026

River enfrentará desde las 21.30 a Blooming en el estadio Monumental, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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El conjunto de Núñez llegará al compromiso con la necesidad de dejar atrás la reciente derrota ante Belgrano en la final del Apertura y confirmar su presencia en los octavos de final del certamen continental.

El panorama para el equipo de Eduardo Coudet dentro del Grupo H es alentador, ya que con un empate le alcanzará para avanzar como primero de la zona. Incluso una derrota podría depositarlo en la siguiente instancia, ya que solamente quedaría eliminado si pierde ante el conjunto boliviano y Carabobo derrota a Bragantino, una combinación que aparece lejana por el presente de ambos equipos.

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