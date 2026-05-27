Beltrán, Freitas, Capaldo y Aranda irán a los amistosos previos al Mundial 2026 junto a los convocados

Lionel Scaloni espera por la recuperación de Lionel Messi y no pierde tiempo en delinear la nómina definitiva, aunque también sigue probando y dando lugar al recambio en el seleccionado. En este sentido, el conductor táctico decidió convocar a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda.

Los futbolistas de River, el mediocampista de Hamburgo y el enganche de Boca fueron convocados por el entrenador campeón del mundo para ser parte de los amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos y a los cuáles podrían sumarse más nombres del fútbol argentino.

La sorpresa es la inclusión de Joaquín Freitas, ya que, a diferencia del resto de los nombrados, no figura en la prelista de la Copa del Mundo. El volante del "Millonario", tras un gran cierre de temporada, tendrá su oportunidad y aparece como uno de los nombres para el recambio en el combinado nacional.