Beltrán, Freitas, Capaldo y Aranda irán a los amistosos previos al Mundial 2026 junto a los convocados

Los futbolistas de River, el mediocampista de Hamburgo y el enganche de Boca fueron citados por Lionel Scaloni para los encuentros frente a Honduras e Islandia en Estados Unidos. También se sumarían más nombres del fútbol argentino en calidad de sparring.
Deportes27/05/2026

Lionel Scaloni espera por la recuperación de Lionel Messi y no pierde tiempo en delinear la nómina definitiva, aunque también sigue probando y dando lugar al recambio en el seleccionado. En este sentido, el conductor táctico decidió convocar a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda

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Los futbolistas de River, el mediocampista de Hamburgo y el enganche de Boca fueron convocados por el entrenador campeón del mundo para ser parte de los amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos y a los cuáles podrían sumarse más nombres del fútbol argentino.

La sorpresa es la inclusión de Joaquín Freitas, ya que, a diferencia del resto de los nombrados, no figura en la prelista de la Copa del Mundo. El volante del "Millonario", tras un gran cierre de temporada, tendrá su oportunidad y aparece como uno de los nombres para el recambio en el combinado nacional.

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