Con Van Dijk, Memphis Depay y Frenkie de Jong como figuras, Países Bajos presentó a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026

Ronald Koeman confirmó a los futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá, con la figura del Corinthians y Justin Kluivert aún recuperándose de sus respectivas lesiones
Deportes27/05/2026

El Mundial 2026 sigue conociendo a las figuras que competirán en Estados Unidos, México y Canadá. Países Bajos no quiere quedarse atrás y presentó la nómina definitiva de los 26 futbolistas que buscarán la primera Copa del Mundo para la "Naranja Mecánica". 

Virgil Van Dijk, capitán y emblema, encabeza una nómina de grandes figuras a nivel global que tiene Ronald Koeman, en la que figuran también Memphis Depay, Frenkie De Jong, Dumfries, Aké, Koopmeiners, Gakpo, Weghorst, entre otros

Lista completa de Países 

imageBajos

  • Arqueros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).
  • Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
  • Mediocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).
  • Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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