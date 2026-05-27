Con Van Dijk, Memphis Depay y Frenkie de Jong como figuras, Países Bajos presentó a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue conociendo a las figuras que competirán en Estados Unidos, México y Canadá. Países Bajos no quiere quedarse atrás y presentó la nómina definitiva de los 26 futbolistas que buscarán la primera Copa del Mundo para la "Naranja Mecánica".

Virgil Van Dijk, capitán y emblema, encabeza una nómina de grandes figuras a nivel global que tiene Ronald Koeman, en la que figuran también Memphis Depay, Frenkie De Jong, Dumfries, Aké, Koopmeiners, Gakpo, Weghorst, entre otros.

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