Tras la eliminación en la Sudamericana y a días de las elecciones en San Lorenzo, Gustavo Álvarez puso en duda su cargo

ç

“El sentimiento después de la derrota y la eliminación no puede ser otro que tristeza”, expresó el DT en conferencia de prensa, visiblemente golpeado por el resultado. Además, destacó la importancia de acompañar al plantel en un momento complejo: “En los malos momentos hay que dar la cara. Normalmente me voy rápido al vestuario, pero hoy sentí que debíamos irnos todos juntos, con la cabeza alta y aceptando la reprobación”.

Sobre su continuidad en el cargo, el DT dejó una frase que abrió interrogantes pensando en el futuro cercano del club: “Mi continuidad no depende de mi voluntad. En cualquier club te sostienen la capacidad, el perfil y los resultados. San Lorenzo no es la excepción”.

Pese al duro golpe deportivo, Álvarez intentó mostrarse fuerte de cara a lo que viene: “Las derrotas son parte del camino. Por más dolorosas que sean, hay que levantarse, aceptar lo que pasó y trabajar para mejorar”.