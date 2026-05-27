Golpe también al bolsillo: el dinero que perdió San Lorenzo por quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Recoleta

En un partido insólito, San Lorenzo perdió contra Recoleta y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, poniendo fin a su participación internacional a días de las elecciones y con solo dos objetivos por delante: Copa Argentina y Torneo Clausura.

Lo que más afecta al "Ciclón" es la imposibilidad de sumar dinero a sus arcas producto de la eliminación. CONMEBOL le otorgaba un premio económico de U$S 600mil si accedía a octavos de final como puntero de la Zona.

Al segundo, en este caso Santos, que jugará los playoffs contra un tercero de la Copa Libertadores, recibía U$S 500mil por terminar como segundo en el grupo, esto sin mencionar el dinero que otorga la Confederación por mérito deportivo o partido ganado.

En las siguientes instancias, el "Ciclón" pudo haber embolsado, en total y en caso de salir campeón, hasta casi USD 14.000.000