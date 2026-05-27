Un policía murió y dos personas fueron heridas a balazos en barrio Roberto Romero

Un grave hecho conmocionó a barrio Roberto Romero, donde un efectivo policial fue hallado muerto y otras dos personas resultaron heridas con arma de fuego dentro de una vivienda.

La Policía fue alertada cerca de las 21.45 de este martes, luego de varios llamados que advertían sobre detonaciones en el lugar, según informó Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales y Prensa de la Policía, en Pelo y Barba por Aries.

Al ingresar al domicilio, el personal policial encontró a un hombre mayor de edad fallecido. También fueron asistidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes presentaban heridas aparentemente provocadas por arma de fuego.

Interviene la Fiscalía

Los dos heridos fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente su estado de salud.

Por la gravedad del caso, tomó intervención la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas N° 2, a cargo del fiscal Gabriel González, quien se trasladaría al lugar para encabezar la investigación.

También trabajaba personal del CIF y de la División Homicidios, con el objetivo de garantizar transparencia en las actuaciones.

Una familia vinculada a la fuerza

Peloc indicó que las personas involucradas pertenecen a una familia de personal policial. El fallecido sería un oficial masculino, mientras que otro de los involucrados sería el padre de una oficial.

Desde la fuerza evitaron adelantar hipótesis sobre lo ocurrido y remarcaron que será necesario avanzar con pericias para determinar la mecánica del hecho.