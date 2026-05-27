Choque en cadena en pleno centro complicó el tránsito

Un choque en cadena complicó el tránsito este miércoles por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta.

El siniestro ocurrió cerca de las 7 horas, sobre calle Deán Funes, entre Caseros y España, donde tres vehículos quedaron involucrados en una colisión múltiple.

Según informó el móvil de Pelo y Barba por Aries, uno de los autos habría perdido el control e impactado contra otro vehículo, que a su vez terminó chocando contra un tercero.

Sin heridos, pero con corte total

Personal policial confirmó que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención del SAMEC.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y personal de Tránsito, que realizó controles de alcoholemia a los conductores involucrados.

Los primeros test dieron resultado negativo, mientras se completaban las actuaciones correspondientes.

Tránsito complicado en hora pico

Por el operativo, se dispuso un corte total sobre calle Deán Funes, a la altura de España. Los vehículos debieron desviarse por calle España, lo que generó congestión en la zona céntrica.

Los autos involucrados podían ser retirados por sus propios medios, sin necesidad de grúa.

Se recomienda circular con precaución por el centro salteño durante las primeras horas de la mañana.