Impulsan la designación de un nuevo juez para Orán

El Senado salteño recibió el pliego del abogado Mariano Facundo Gerónimo para cubrir un cargo clave en el Tribunal de Juicio de Orán. La propuesta deberá avanzar ahora en el proceso legislativo.
Judiciales27/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Legislatura

El Gobierno provincial avanzó con la propuesta para designar a un nuevo juez en el norte salteño. Según publicó este miércoles el Boletín Oficial, ingresó al Senado el pliego del abogado Mariano Facundo Gerónimo para ocupar un cargo en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán.

La postulación corresponde al cargo de Juez del Tribunal de Juicio Sala I, Vocal N°3.

El ingreso formal del pliego activa ahora el procedimiento legislativo de análisis y eventual acuerdo del Senado provincial.

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La cobertura de cargos judiciales en Orán suele tener fuerte impacto institucional debido a la sensibilidad de causas vinculadas a narcotráfico, violencia y delitos complejos en el norte provincial.

El movimiento también se produce en un contexto de reclamos por mayor celeridad judicial y cobertura de vacantes en distintas jurisdicciones de Salta.

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