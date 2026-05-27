El Bordo: autorizan incluir una tasa municipal en la factura de la luz

El Ente Regulador aprobó que EDESA cobre la Tasa de Alumbrado, Limpieza e Inmobiliario Urbano de El Bordo dentro de la factura eléctrica.
 
Municipios27/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó a EDESA a incorporar en la factura de energía eléctrica una tasa municipal correspondiente a El Bordo.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 880/2026. El concepto habilitado es la Tasa de Alumbrado, Limpieza e Inmobiliario Urbano.

El expediente se inició a partir de una presentación de EDESA para avanzar con un convenio de recaudación junto a la Municipalidad de El Bordo. El acuerdo prevé la mecánica de cobro, rendición y compensación entre las partes.

xpagina-12-12-780x470.jpg.pagespeed.ic.wa1MYiqeE1Autorizan cobrar tasas municipales junto con la luz en San Lorenzo

El Ente Regulador también dejó abierta la posibilidad de revisar la autorización si se verifican aumentos desproporcionados en los tributos locales.

La consecuencia directa será que los usuarios de ese municipio podrían ver incorporado un nuevo concepto en la factura de luz, aunque diferenciado del consumo eléctrico.

En un contexto de fuerte sensibilidad por el costo de los servicios, la medida puede generar nuevos reclamos o pedidos de información por parte de los vecinos.

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