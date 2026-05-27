Cambio en Educación: designaron nueva directora de Secundaria

El Ministerio de Educación y Cultura oficializó un cambio clave en la estructura educativa provincial: Viviana Edith del Valle López fue designada como nueva directora general de Educación Secundaria.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa N° 222. Allí se aceptó la renuncia de Marta Isabel Segura, quien dejó el cargo por razones particulares.

Según el documento oficial, Segura había presentado su renuncia a partir del 30 de diciembre de 2025. En su reemplazo fue designada López, DNI N° 24.338.928, quien se desempeñaba como maestra de grado y profesora hora cátedra.

La nueva funcionaria quedará al frente de un área sensible del sistema educativo provincial, que concentra la gestión de las escuelas secundarias de Salta.

La medida también establece que López tendrá licencia sin goce de haberes en los cargos y horas cátedra que venía desempeñando mientras dure su función.