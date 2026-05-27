El Gobierno movió más de $20 mil millones del Presupuesto 2025

El Gobierno de Salta oficializó este miércoles una serie de modificaciones presupuestarias que superan los $20 mil millones, entre incorporaciones de recursos y transferencias internas.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de Salta mediante los decretos 303 y 304, firmados por el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, y la secretaria General de la Gobernación, María Matilde López Morillo.

El Decreto 303 incorpora al Presupuesto 2025 más de $8.883 millones y aprueba transferencias por otros $2.167 millones. También incluye partidas para la Dirección de Vialidad de Salta, por más de $2.785 millones.

Además, contempla movimientos vinculados al Hospital Público Materno Infantil, el Hospital San Bernardo, el Hospital Arturo Oñativia y la Red de Gestión Comunitaria Metán.

Por su parte, el Decreto 304 incorpora otros $7.852 millones a la Administración Central y aprueba transferencias por más de $2.269 millones. En ese esquema, el Hospital San Bernardo recibe una incorporación superior a $1.012 millones.

La consecuencia concreta es una reorganización financiera de áreas sensibles del Estado provincial, en un contexto de fuerte presión sobre salud, obra pública y servicios.