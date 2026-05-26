Gauffin: “Veo una actuación muy floja del Poder Legislativo”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado provincial José Gauffin analizó la actualidad del Poder Legislativo y, en ese sentido, consideró que “hay chatura” en su accionar.

“Veo una actuación muy floja del Poder Legislativo, pero también una chatura respecto a los temas que son importantes para los salteños”, aseguró el legislador, y consideró que no hay independencia real entre los Poderes del Estado y mucho menos un equilibrio de las fuerzas políticas.

Para el diputado, de hecho, el sistema de representación en la Cámara de Diputados no es representativo ya que, indicó, el oficialismo puede ganar con un 50% de los votos y se lleva para sí el 80% de las bancas.

“Hay que sumarle que el actual presidente de la Cámara apaga el debate mandando Manifestaciones al final de la sesión”, añadió.

Señaló, en tanto, que presentó proyectos importantes como cambiar la forma de designación de los Auditores de la Provincia; el informe del Fondo de Reparación Histórica y la polémica entre los Auditores son una muestra de que el organismo está “colonizado por la política”.

“Termina no existiendo el control en la provincia. Nosotros queremos concurso público y abierto”, expresó.

Asimismo, Gauffin insistió en que el sistema de reparto de bancas en la Diputados está mal, esto puede demostrarse – apuntó – con que Capital tiene más del 50% de los habitantes de Salta y, sin embargo, cuenta con 19 de 60 diputados.

“Hay lugares muy chicos que están sobre representados”, aseguró, y completó: “En Capital, si no tenés 30.000 votos no sos diputado, en cambio, en un municipio chico, con 600 votos podés. Hay una sobre representación del interior. Nosotros queremos que Salta avance hacia un sistema unicameral, es un sistema más moderno”.