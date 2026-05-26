El FMI desembolsó US$ 1.000 millones y las reservas tocaron su mayor nivel en seis años
Economía26/05/2026
Las reservas brutas alcanzaron los US$ 47.800 millones. El FMI aprobó la semana pasada la segunda revisión, pero hizo advertencias.
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