El FMI desembolsó US$ 1.000 millones y las reservas tocaron su mayor nivel en seis años

Las reservas brutas alcanzaron los US$ 47.800 millones. El FMI aprobó la semana pasada la segunda revisión, pero hizo advertencias.
Economía26/05/2026

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El Fondo Monetario envió un desembolso de US$ 1.000 millones a la Argentina y las reservas brutas del Banco Central (BCRA) alcanzaron los US$ 47.800 millones, su mayor nivel desde octubre de 2019.

El giro corresponde a la aprobación de la segunda revisión del programa, que contempla el nivel de superávit primario, la acumulación de reservas y la emisión monetaria.

El directorio habilitó la semana pasada el desembolso en medio de una etapa en la que el organismo destaca avances del programa económico, aunque también advierte sobre la fragilidad de las reservas, los riesgos políticos hacia 2027 y la necesidad de profundizar reformas.

En su staff report, el Fondo señaló que el programa de estabilización del gobierno de Javier Milei mostró “resultados impresionantes” desde fines de 2023, con una fuerte baja de la inflación, superávit fiscal y desregulación de la economía.

Sin embargo, también remarca que durante 2025 hubo turbulencias asociadas a la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas, que derivaron en dolarización de carteras, pérdida de reservas y endurecimiento monetario.

Clarín

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