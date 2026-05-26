Bolivia: aumentan los cortes de rutas y el Congreso debate una intervención de las Fuerzas Armadas

La ciudad de La Paz, la capital administrativa, encabeza la lista de cortes con 20 puntos de bloqueo, seguida de Oruro (centro-oeste) con 17 y Cochabamba (centro) con 14.

La protesta, que entró en su tercera semana, provocó un grave desabastecimiento de combustible, alimentos y medicinas, en medio de un aumento de las protestas encabezadas por la Central Obrera de Bolivia (COB), campesinos, movimientos indígenas y simpatizantes del expresidente Evo Morales.

La escasez de productos de primera necesidad derivó en drásticos aumentos de precios que se triplicaron en muchos casos desde el inicio de la protesta.

El Congreso debate una ley para permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en la protesta

En tanto, la Cámara de Diputados celebra este martes una sesión virtual para debatir un proyecto de ley para eliminar restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

El diputado y promotor del proyecto de ley Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, declaró al canal Unitel que “puede haber una amplia mayoría” a favor de eliminar la Ley de Estado de Excepción de octubre de 2020, aprobada después de la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Morales a la Presidencia.

Explicó que la sesión será virtual por cuestiones de seguridad. Según dijo, se presentó una alerta sobre la posible instalación de una huelga de hambre en instalaciones del Parlamento, pero también porque varios legisladores están en sus regiones y hay dificultades para que lleguen a La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

La Paz y la vecina El Alto son las dos ciudades más afectadas por los bloqueos que vive el país desde hace 21 días.

Alarcón sostuvo que con esa norma se removerá el “principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción si es que así lo ve conveniente”.

La actual ley reglamenta la aplicación del estado de excepción contemplado en la Constitución y establece limitaciones, como que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir cuando la Policía ha sido superada al intentar controlar un conflicto.

Según los legisladores, con la anulación de la ley de 2020, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos sobre todo a La Paz, El Alto y Oruro.

Además, hay miles de vehículos, sobre todo camiones de carga, varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales y corredores internacionales, como los que conducen a los puertos de Chile y Perú.

TN