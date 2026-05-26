Ley de Financiamiento: la UNSa podría suspender las mesas de exámenes ante el incumplimiento

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el secretario General de ADIUNSA, Diego Maita, brindó detalles del paro de actividades que comenzó este martes 26 y se extenderá hasta el 30 de este mes. El reclamo es que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

“Esta semana vamos a hacer una asamblea, el jueves, donde vamos a discutir cómo continúa el plan de lucha y veremos si avanzamos en la propuesta de suspender los exámenes”, adelantó el dirigente, advirtiendo que, de concretarse, se trataría de una medida inédita en las últimas décadas.

Para Maita, el gobierno revela cierta incapacidad e impotencia ante las masivas movilizaciones realizadas hasta el momento y, de hecho, son sus voceros periodísticos los que atacan las manifestaciones.

“Al día siguiente, se hizo el anuncio de actualización salarial que es mala. Ahora, es verdad que el gobierno se sigue parando en la posición de no querer dar respuesta y tampoco se presta al dialogo. Creo que si tuviesen la voluntad, esto podría encausarse de otra manera”, aseguró.

Finalmente, el titular de ADIUNSA resaltó que el sector siempre ha buscado el diálogo, pero desde el gobierno libertario no hay señales ni respuestas, por lo que se ven obligados a retomar las medidas de fuerza.

“Lo nuestro es en defensa de la universidad pública”, sentenció.