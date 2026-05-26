El Gobierno sondea a las provincias para avanzar en un nuevo pacto fiscal

Luego de trabajosas negociaciones, el oficialismo logró en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley Hojarasca y de la reforma del régimen de Zona Fría, un punto álgido. Con el voto fracturado entre los mandatarios aliados, Javier Milei se alzó con una victoria legislativa que, espera, sirva para reencausar la nave en el Congreso.

Horas después, Luis Caputo confirmó la búsqueda de un consenso fiscal. "Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer una convocatoria. La idea es juntarse con ellos y empujar esta iniciativa", reveló el ministro de Economía. Consideró, además, que IIBB y tasas municipales "son los costos más altos".

Posteriormente, el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los líderes más cercanos al Gobierno, admitió los contactos en pos de un nuevo consenso fiscal.

“Todo lo que sea diálogo entre provincia y Nación, al margen de los resultados que se concreten o se realizan, es muy positivo. Y en esto ustedes saben que yo no solo lo digo, no solo lo hablo, sino que lo he realizado desde el primer momento”, aseguró Jaldo en diálogo con la prensa.

Precisamente, el norteño se refirió al Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán, y pidió que Argentina "definitivamente empiece a definir ese pacto que hemos firmado ese 9 de julio". Al respecto, reclamó que empecemos a concretar "acuerdos que no solo pasen por las cuestiones financieras y presupuestarias, sino que tengan que ver con partidas especiales para que nuestra salud sea mucho mejor en el interior, nuestros niños puedan educarse mucho mejor en el interior, tengamos mayor seguridad".

"Para que los que menos tienen puedan acceder a programas sociales y como provincia no pedimos que la Nación haga todo”, concluyó.

La semana pasada, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio compartió una celebración moderada sobre la baja de retenciones anunciada por Milei y consideró necesario "avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal federal". Para eso, aseguró que hace falta un "esfuerzo conjunto y coordinado entre Nación, provincias y municipios".

"Ojalá pronto se puedan eliminar por completo de una buena vez por todas, junto con todos los impuestos distorsivos en los tres niveles de gobierno", comentó en sus redes sociales.

Antes, durante el AmCham Summit, había afirmado que "el camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, considerando que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios "para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país".

Frigerio es uno de los caciques que bregan por un nuevo pacto fiscal desde hace tiempo. De hecho, ofreció a Entre Ríos como sede para un futuro encuentro entre funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes, con el objetivo de pulir una posición común.

En mayo del 2025, Paraná fue escenario de una cumbre de jefes provinciales en la que, además del anfitrión, participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). A excepción de los dirigentes peronistas, el resto clamó por una la necesidad de una reforma fiscal.

"Estamos dispuestos a dar la discusión hacia una reforma fiscal de una vez por todas, contemplando lo más importante de todo, que es ir hacia una Argentina más justa, que le quite el pie de encima al que produce y trabaja", lanzó en la ocasión el chubutense Torres.

El mendocino Alfredo Cornejo es otro de los que deslizaron su simpatía con la discusión. Para Cornejo, "la Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo, sino que lo desincentiva". "No promueve la inversión, que es la clave del crecimiento, ni las exportaciones. Tiene impuestos altos sobre el trabajo y sobre las exportaciones. No premia la reinversión", remarcó en octubre pasado.

Por entonces, advirtió que "no alcanza con el equilibrio fiscal, sino con una reforma fiscal que contemple estos temas" y llamó a "hacer un gran trabajo sobre el gasto". No obstante, aclaró que los cambios deben estar atados a una reforma de la coparticipación federal.

Ante la consulta de este medio, en el distrito refrescaron la idea: "Necesitaríamos cambiar la ley de coparticipación. Es un sistema de incentivos injusto e inútil".

A priori, la iniciativa no contaría con un rechazo tajante de la oposición. El pampeano Ziliotto, por caso, es otro de los líderes que vienen poniendo en agenda el tema. Tiempo atrás, pidió "discutir un nuevo pacto fiscal federal, donde las provincias y los municipios nos hagamos cargo de la prestación de todos los servicios públicos".

Según su mirada, eso permitiría que el sector público sea "más eficiente en los gastos", porque las decisiones se tomarían en el territorio. "Las provincias estamos de acuerdo y tenemos la capacidad de gestión para hacerlo", había expresado el dirigente peronista.

En Córdoba tienen una posición similar. "Hay que simplificar el sistema. Las provincias deben cobrar y coparticipar a Nación, porque ellos no hacen casi más nada en los distritos", señalaron desde la gobernación de Martín Llaryora.

Por supuesto que más allá de la receptividad inicial, la lupa estará puesta en el contenido de la eventual reforma fiscal. De fondo, subyace el enfrentamiento entre Luis Caputo y los distritos, tanto provinciales como municipales, por el cobro de distintas tributos. El Palacio de Hacienda insta a que las gobernaciones reduzcan impuestos, pero los recortes de Nación sobre distintos frentes complican el panorama.

Acorde al clima de época, distintos mandatarios aplicaron medidas en ese sentido. No obstante, dejan advertencias en el camino. "El 80% de la presión tributaria se explica por impuestos nacionales", confió un ministro de Economía provincial a Ámbito.

Menos moderados que los gobernadores, los intendentes están en pie de guerra y defienden la autonomía municipal para cobrar tasas propias. De hecho, se espera que a principios de junio una comitiva del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) desembarque en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso para exponer la realidad de sus terruños.

En la misma tesitura, la gestión de Axel Kicillof remarca que la provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% de los recursos nacionales y que solo vuelve cerca del 22% a territorio bonaerense.

Cabe recordar que el antecedente más reciente de un pacto fiscal voluminoso ocurrió en 2017, durante la administración de Mauricio Macri. Macri logró la adhesión de todas las provincias, a excepción de San Luis, comandada entonces por Alberto Rodríguez Saá.

El propio Rogelio Frigerio, quien hoy, desde el sillón de Urquiz, reclama un acuerdo similar, oficiaba como ministro del Interior, siendo uno de los arquitectos de aquel entente con 23 gobernadores.

Ámbito