Construyen nuevos pozos para mejorar el suministro de agua en el barrio Pereyra Rozas

El Gobierno de la Provincia ejecuta una obra para optimizar el abastecimiento de agua en el barrio Pereyra Rozas, localizado en la zona norte de la ciudad de Salta. Esta iniciativa se efectúa debido a la demanda creciente del servicio por el aumento de la población en ese barrio de la Capital, la cual permitirá alcanzar a 8.000 beneficiarios.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que los trabajos comprenden la perforación de dos pozos profundos, uno ubicado en Parque General Belgrano y el otro en el predio de la Secretaría de Recursos Hídricos.



Por su parte, se realizarán otras tareas tales como la instalación de las cañerías de impulsión correspondientes y la readecuación de la cañería de derivación del acueducto Campo Alegre.