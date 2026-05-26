Planifican unificar oferta de cursos y oportunidades laborales en una plataforma digital

El Gobierno de la Provincia avanza en el diseño de una plataforma digital unificada que concentrará toda la oferta de capacitaciones, becas y oportunidades laborales disponibles en Salta, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a herramientas de formación y empleo en un solo lugar.

La iniciativa fue abordada durante una reunión encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, de la que participaron el intendente de Capital, Emiliano Durand; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore; el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Ignacio Lupión; el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés; el rector de UPATecO, Carlos Morello; además de funcionarios provinciales y municipales.

Durante el encuentro se destacó la importancia de articular el trabajo que actualmente realizan distintas áreas del Gobierno provincial, los municipios y las instituciones educativas en materia de capacitación laboral y formación profesional.

La propuesta apunta a desarrollar una herramienta digital que permita a los salteños acceder, desde un único espacio, a información sobre empleos disponibles y perfiles requeridos por el mercado laboral, capacitaciones de distintos niveles, becas y programas de formación impulsados por la Provincia, los municipios, UPATecO, Educación y Trabajo, institutos superiores y escuelas técnicas.

En ese marco, el ministro Dib Ashur señaló que la intención es “llegar a la ciudadanía con una plataforma que reúna toda la oferta de empleabilidad y capacitación que existe en la provincia, para que las personas puedan encontrar en un solo lugar las oportunidades de formación y también de trabajo”.

Por su parte, la ministra Cristina Fiore anunció que el próximo 4 de julio se realizará un importante encuentro en el Paseo Güemes, donde funcionarán entre seis y siete aulas móviles de capacitación.

“Se van a abordar temáticas vinculadas a inteligencia artificial, programación, reparación de motos y distintos oficios. Luego, estas aulas móviles recorrerán diferentes municipios para llevar herramientas de capacitación a todo el territorio provincial”, expresó la funcionaria.

La reunión permitió avanzar en una agenda conjunta orientada a potenciar las acciones de formación y empleabilidad, integrando esfuerzos entre organismos provinciales, gobiernos municipales e instituciones educativas.