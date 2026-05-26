Presentaron el plan de acción para combatir incendios forestales en la provincia

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, encabezaron la presentación de las acciones preventivas y operativas previstas para la temporada alta de incendios forestales 2026.

En la apertura de la jornada, Avellaneda resaltó la importancia de coordinar la distribución operativa, logística y de recursos humanos según cada jurisdicción, ordenando la modalidad de respuesta ante emergencias forestales.

Sostuvo que será primordial fortalecer las campañas preventivas y remarcó la necesidad de que la comunidad tome conciencia para evitar incendios que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad de las personas y los bienes.

Destacó la gran labor conjunta que se despliega junto a los distintos cuarteles de la Policía, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias municipales.

Por su parte, el subsecretario Vilchez, remarcó que la convocatoria general, realizada en la sala de reuniones de Defensa Civil, permitió la valoración de los riesgos en base a los relevamientos realizados, la identificación de puntos críticos en Salta capital, el Valle de Lerma y sectores aledaños.

También destacó el trabajo conjunto con autoridades municipales del norte provincial en los departamentos Orán y San Martín, lugares donde se registraron múltiples focos ígneos para avanzar con similares acciones preventivas.

Se hizo un repaso general de las acciones encaradas el año pasado, datos estadísticos, las proyecciones ambientales y meteorológicas para la presente temporada alta, y las continuas capacitaciones organizadas junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Se realizaron referencias sobre reservorios de agua para el reaprovisionamiento de las unidades móviles, las tareas conjuntas con las empresas prestatarias de los servicios de luz, agua y gas y la coordinación con organismos sanitarios por alertas y situaciones de riesgo en cada zona.

El anticipo de las bajas temperaturas, provocó la generación de material combustible, por lo que ya se han registrado los primeros incendios de pastizales y las intervenciones de brigadistas y bomberos.

Principales recomendaciones

Ante el inicio de la temporada alta de incendios, las autoridades remarcaron que la comunidad debe estar atenta a las alertas meteorológicas que se emiten desde el Servicio Meteorológico Nacional y que permiten planificar distintas medidas preventivas.

Con estas acciones se busca anticiparse y minimizar el riesgo ante la generación de focos ígneos, por lo que se recomienda a la ciudadanía: