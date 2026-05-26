Retiraron estructuras abandonadas en Av. De las Américas

Los locales funcionaban como kioscos. Las tareas de levantamiento se efectuaron tras reclamos de los vecinos. 
Salta26/05/2026

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Este martes, se retiraron tres estructuras abandonadas, que funcionaban como kioscos, en Av. de Las Américas, en zona este. Las tareas se llevaron a cabo tras reclamos de los vecinos, quienes se sentían inseguros por diferentes situaciones que se daban en el lugar.

"Habíamos notificado a los dueños, pero al no obtener respuestas, realizamos el retiro de las estructuras", explicó el director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez.

Según informaron, desde el inicio de la gestión ya se van liberando más de cinco hectáreas de terrenos públicos, que ahora se pueden aprovechar de otra manera.

Quienes deseen informar sobre algún hecho similar u otro espacio ocupado por estructuras abandonadas, deben hacer la denuncia correspondiente en la App de Muni Salta, llamar al 147 o dirigirse de manera presencial al Centro Cívico Municipal (CCM).

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