Polemica en el partido de Gimnasia y Tiro vs. Jujuy: Investigan posibles excesos policiales

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició actuaciones de oficio a partir de la difusión de hechos vinculados al accionar de personal policial durante el encuentro disputado entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en la ciudad de Salta.

En el marco de la investigación preliminar, se dispuso la realización de diversas medidas tendientes a la recolección de información y resguardo de evidencia.

En ese sentido, se libró oficio a la Jefatura de Policía a fin de que informe, con carácter urgente, si por los hechos difundidos en medios de comunicación se habrían recepcionado denuncias policiales vinculadas al episodio.

Asimismo, se requirió la remisión de la nómina del personal policial afectado a servicio adicional durante el partido disputado el 24 de mayo de 2026, con el objeto de individualizar a los efectivos intervinientes en el operativo de seguridad.

De igual manera, se solicitó la identificación del o los efectivos que, de acuerdo a las actuaciones preliminares, habrían incurrido en presuntas conductas irregulares, tales como el daño de una bandera y la eventual agresión o provocación hacia simpatizantes de la parcialidad visitante, así como la identificación de otro agente que habría incitado a pelear a un jugador del equipo de Jujuy. La información deberá consignar datos personales, número de legajo y lugar de revista actual.

Finalmente, la fiscal Claudia Geria requirió la remisión de registros fílmicos al Centro de Coordinación Operativa 911, al Club Gimnasia y Tiro y a los fines de su resguardo y análisis, así como a eventuales medios o plataformas que hubieran difundido material audiovisual del hecho, a efectos de su incorporación a la causa.