Milei le respondió a García Cuerva y aseguró que “va a lograr la reelección”

“Me parece que la palabra es un poco exagerada”, sostuvo en diálogo por radio Mitre. No obstante, el Presidente aseguró que no se sintió atacado por las frases de García Cuerva.

“No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso. Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación. La discusión entre quienes queremos el cambio y los que no es fuerte”, marcó.

De esta forma, Milei relativizó la postura del arzobispo sobre el uso del término “terrorismo” en redes sociales y sugirió que la discusión en plataformas debería ser más flexible.

“Si pasea por Twitter y ve la lógica, claramente no es la forma en que después la gente se vincula (en la realidad). Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla; si no le gusta, se baja de la red. No es tan problemático", señaló.

El mandatario continuó con su planteo y añadió: “No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas. Me parece que la palabra es un poco exagerada".

Igualmente, le bajó el tono a las palabras de García Cuerva y aseguró que “dio una opinión válida dentro de un encuadre sobre las Sagradas Escrituras”.

Mauricio Macri y reelección en 2027

Por otra parte, opino que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri no es funcional al peronismo, como sostuvo recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y expresó: “No pienso la política en esos términos”.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección y si hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto no lo seremos”, aseveró.

“No compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un Gobierno mejor, esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta ni la única”, señaló.

Milei dijo que al ganar la elección de 2023 asumió “un contrato con la población y lo que hago es cumplirlo. Me gustaría hacerlo más rápido, pero arranqué con una debilidad muy fuerte en la Cámara de Diputados”, subrayó.

Posibilidades de una visita del Papa León XIV a Argentina

En otro tramo de la entrevista, Milei confirmó que el gobierno está en tratativas para que el Papa León XIV visite la Argentina y aseguró que “salvo una desgracia, es altamente probable” que se concrete en noviembre.

“La gestión del canciller Quirno nos permitió cerrar posiciones, es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en noviembre aquí en Argentina”, afirmó el Jefe de Estado.

La expectativa creciente por una eventual visita del Pontífice al país aparece como una oportunidad para recomponer el vínculo con la Iglesia, luego de meses de fuerte tensión política y discursiva con las autoridades eclesiásticas.

Aunque ni desde la Rosada ni desde la Iglesia en Argentina confirman tampoco de manera oficial el viaje del Papa, distintas fuentes reconocen que existen conversaciones abiertas y gestiones en marcha desde hace meses. Una de ellas fue el viaje que el canciller Pablo Quirno realizó al Vaticano durante el verano con una carta de invitación formal del Gobierno argentino para León XIV.

En paralelo, otro movimiento diplomático relevante comenzará a tomar forma en la primera semana de julio que puede abrir un nuevo canal de diálogo con el Vaticano. Se trata de la llegada del nuevo nuncio apostólico designado para la Argentina, Michael W. Banach.

En sectores eclesiásticos interpretan que la llegada del nuevo nuncio puede abrir una etapa de reconstrucción diplomática entre el Gobierno y la conducción de la Iglesia argentina. Desde el verano el cargo estaba vacante tras la mudanza a Europa del religioso nombrado en su momento por Francisco.

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