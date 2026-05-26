El panorama de paz en Medio Oriente vuelve a tambalearse tras una jornada de alta tensión. En las últimas horas, Israel confirmó que redoblará sus operaciones militares en Líbano, al tiempo que Estados Unidos ejecutó su primer bombardeo en semanas contra territorio iraní. La acción norteamericana provocó una enérgica reacción de Teherán, que acusó formalmente a Washington de romper la tregua y advirtió sobre posibles represalias.
"EEUU ya no tiene un lugar seguro": la amenaza de Irán que pone la guerra en Medio Oriente al límite
El Mundo26/05/2026
Teherán prometió venganza tras los recientes bombardeos de Washington, lo cual genera dudas sobre la paz mientras Israel castiga con fuerza Líbano.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería iraní condenó enérgicamente el suceso: “Estados Unidos ha cometido una grave violación del alto el fuego en la región de Hormozgan en las últimas 48 horas. Irán responsabiliza al régimen estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estas acciones agresivas e injustificadas”.
En un discurso, el líder supremo Mojtaba Khamenei aseguró que EEUU pierde poder gradualmente y se distancia “cada día más de su antiguo estatus” en el golfo Pérsico. Bajo este escenario, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que responderá con firmeza a cualquier provocación militar de la Casa Blanca, apoyada por el dictamen de Khamenei, quien permanece oculto al público desde que asumió el mando en marzo tras el asesinato de su progenitor el primer día de los enfrentamientos, tras sentenciar tajantemente que “Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”.
El medio oficial IRNA comunicó que la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que logró tumbar un vehículo aéreo no tripulado de las fuerzas de Washington. También sumó que dispararon hacia una aeronave de guerra norteamericana. Sin embargo, estos datos no se pudieron comprobar por otros medios. Todo esto pasó poco tiempo después de que los soldados de la Casa Blanca hicieran misiones en la zona sur de ese territorio. De hecho, el bando de Norteamérica llamó a estas operaciones “ataques de autodefensa”.
El pacto para frenar los combates que firmaron Washington y Teherán el pasado 8 de abril tuvo muchos problemas y advertencias al principio. No obstante, hace poco tiempo, los dos bandos dijeron que las charlas para buscar la paz estaban mejorando.
Medio oriente: negociaciones en crisis por nuevos ataques
Toda esta nueva violencia genera muchas dudas sobre si realmente se firmará el acuerdo. Además, el gobierno de Trump da mensajes cruzados que confunden a la gente. Por un lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes que el diálogo para terminar el conflicto sigue en marcha y que la solución podría tardar “unos días”. Por su parte, los jefes de Irán quieren mostrar que son muy poderosos. El líder supremo Khamenei mandó una carta donde avisó que “el tiempo no retrocede y las naciones y tierras de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”.
Mientras duró el conflicto, los soldados iraníes atacaron muchos puestos militares norteamericanos en la región para vengarse de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Debido a esto, según dijeron los propios jefes y oficiales de Washington, muchos soldados de Norteamérica tuvieron que dejar sus bases para mudarse a hoteles y oficinas seguras.
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