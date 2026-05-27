Scaloni define la lista del Mundial: la convocatoria saldría el viernes

Luerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios jugadores tocados físicamente, el entrenador aguarda también la finalización de distintos compromisos en Europa y Sudamérica antes de confirmar los nombres que viajarán a la Copa del Mundo.

La delegación argentina tiene previsto partir el próximo 31 de mayo rumbo a Kansas, donde comenzará la concentración final antes del debut mundialista. Allí, la Scaloneta ajustará detalles pensando en la defensa de la corona.

Como parte de la preparación, el seleccionado disputará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en College Station, Texas, mientras que el segundo encuentro se jugará el 9 de junio ante Islandia en Auburn, Alabama. Ambos compromisos serán la última prueba futbolística antes del arranque oficial del Mundial.

En las últimas horas comenzaron a sonar algunos nombres del fútbol argentino que podrían meterse en la nómina final o al menos ser convocados para los amistosos previos. Desde River Plate aparecen Lucas Beltrán y Freitas como alternativas observadas por el cuerpo técnico, mientras que en Boca Juniors también genera expectativa la posible citación del juvenil Tomás Aranda.

La gran incógnita ahora pasa por conocer quiénes serán los elegidos para subirse al avión rumbo al sueño mundialista. Scaloni ya tiene gran parte de la base definida, aunque todavía quedan lugares abiertos y varias decisiones por tomar.