Bolivia reconoció la muerte de un manifestante tras un operativo policial en La Paz

El Gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante de 24 años que había negado un día antes, según publican hoy medios internacionales.

Según una crónica que publica el diario El País (medio internacional consultado por la Agencia Noticias Argentinas), el fallecimiento ocurrió el sábado, durante un operativo policial militar que buscaba desbloquear La Paz, sede de Gobierno, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el presidente.

“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, expresó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

De acuerdo con el acta de defunción, el manifestante falleció por “proyectil de arma de fuego”.

Aun así, Gálvez aclaró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma.