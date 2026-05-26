Fin de semana largo: detectaron cerca de 150 conductores alcoholizados en Salta

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana largo, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial practicó 11459 test de alcoholemia en la provincia y sancionó a 145 conductores que circulaban alcoholizados.

Fiscalizaron 16254 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectaron 1485 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron infraccionados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.