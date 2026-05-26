Comodoro Rivadavia: por primera vez lograron registrar una ballena azul desde un bote

Tripulantes y pasajeros de un bote turístico en una excursión en el Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hecho histórico con la primera aparición de una ballena azul a corta distancia, lo que permitió capturar el momento.

La noticia se conoció en las últimas horas cuando pasajeros publicaron en sus redes sociales el avistamiento de la ballena azul cerca del bote con el que navegaban como parte de la excursión náutica.

El video que más llamó la atención es el de Analía San Leandro, quien logró apreciar a tan solo pocos metros al cetáceo, considerado el animal más grande del planeta.

“Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge”, expresaron desde Proyecto Cetáceos GSJ.

Este domingo se conoció un video que publicó el propio gobernador de Chubut, Nacho Torres, quien se mostró junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn.

“No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan”, manifestó