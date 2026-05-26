San Lorenzo quiere sellar su pase a octavos de final y recibe a Recoleta

El ‘Ciclón’ necesita la victoria para no depender de otros resultados. El partido tendrá lugar este martes en el estadio Pedro Bidegain, desde las 21.30.
Deportes26/05/2026

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San Lorenzo recibirá este martes a Recoleta de Paraguay en busca de sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, en el marco de la última fecha del Grupo D. El encuentro será desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

El "Ciclón" llega a este encuentro tras empatar épicamente 2-2 ante Santos de Brasil, en condición de visitante. Con este resultado, el 'Ciclón' quedó primero con 7 puntos, uno por encima del escolta Deportivo Cuenca de Ecuador y a dos del tercero, que es Recoleta de Paraguay.

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