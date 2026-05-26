Defensor del Pueblo: la terna final se definirá entre 16 postulantes

El Concejo Deliberante de Salta avanza en la etapa final para definir la terna de candidatos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

El concejal Gonzalo Nieva, presidente de la comisión especial encargada del proceso, confirmó, en N&N por Aries, que actualmente son 16 los postulantes que continúan en carrera.

Nieva explicó que los concejales ya analizan los perfiles y antecedentes de cada postulante para formular las recomendaciones correspondientes y avanzar con el armado de la terna.

La comisión especial ya emitió dictámenes para su tratamiento en el pleno del Concejo Deliberante, según informó oficialmente el cuerpo legislativo.

Nieva sostuvo que el próximo defensor o defensora deberá tener un perfil “mucho más activo” y ser un canal real para los vecinos de la ciudad.

“Necesitamos fuertemente una mirada mucho más activa”, afirmó el concejal, al señalar que la figura debe tener mayor protagonismo en la defensa de los derechos ciudadanos.

El edil también planteó la necesidad de dotar a la Defensoría de mayor independencia, tanto económica como funcional, para evitar condicionamientos políticos.

Según explicó, una vez definida la terna en comisión, será elevada al recinto para que el pleno del Concejo Deliberante resuelva quién ocupará el cargo.