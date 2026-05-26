La dura sanción de CONMEBOL a Boca por actos de racismo ante Cruzeiro por Libertadores

La CONMEBOL oficializó una fuerte sanción contra Boca luego de los actos de racismo registrados en el partido ante Cruzeiro de Copa Libertadores. A través de un comunicado emitido por la Comisión Disciplinaria, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó una multa económica y distintas medidas obligatorias que deberá cumplir el club en su próximo encuentro como local.

La resolución establece que el club Xeneize deberá abonar una suma de USD 100.000 por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol. El monto será descontado automáticamente de los ingresos que la institución reciba por derechos televisivos o patrocinio.

Además de la sanción económica, el organismo dispuso una serie de acciones institucionales bajo el lema “El respeto es titular”. Entre ellas, el club tendrá que exhibir carteles con esa frase durante el protocolo inicial de los partidos, mostrar mensajes en la pantalla gigante desde dos horas antes del encuentro hasta el final del mismo y también realizar publicaciones en sus redes sociales oficiales durante los días previos al próximo compromiso internacional.

La resolución también incluye otras penalizaciones económicas. Boca fue castigado con una multa adicional de USD 5.000 por incumplimientos vinculados al Manual de Clubes de la Libertadores 2026 y otra de USD 3.000 relacionada con cuestiones administrativas contempladas en el Código Disciplinario.