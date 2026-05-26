Apareció la joven argentina desaparecida en Chile: se comunicó con su familia

Tras cinco días de incertidumbre, la mujer de 23 años logró contactarse mediante una videollamada con su madre y confirmó que se encuentra bajo resguardo en Chile.
El Mundo26/05/2026

Luego de cinco días, la joven argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile pudo contactarse con su madre y llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

La fundación Volviendo a Casa informó este lunes que ella hizo una videollamada con su mamá y detalló que está acompañada por las fuerzas de seguridad chilenas.

“Durante esa comunicación, manifestó que decidió retirarse de la localidad de Pichilemu por temor hacia personas que la perseguían y acosaban, situación que la llevó a permanecer incomunicada durante los últimos días mientras se trasladaba y resguardaba en otra ciudad”, precisaron.

En ese sentido, agregaron: “Se tomó conocimiento de que una persona allegada habría realizado una denuncia vinculada a uno de los sujetos señalados por la joven. Sin embargo, ante la falta de elementos probatorios suficientes, esa presentación no habría prosperado judicialmente”.

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De todas formas, aclararon que la argentina está resguardada y bajo seguimiento de las autoridades competentes de Chile, que intervinieron para asistirla y garantizar su seguridad.

La desaparición encendió las alarmas de su familia y desde la fundación difundieron su caso. El último contacto con la chica había sido el 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

Ante esa situación, las autoridades locales habían desplegado un importante operativo de búsqueda internacional que concluyó este lunes con el contacto de la joven con su familia.

Con información de TN

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