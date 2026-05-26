La Embajada de Estados Unidos saludó a Argentina por el 25 de Mayo

La sede diplomática destacó el “espíritu de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina” en un mensaje publicado en redes sociales por el aniversario de la Revolución de Mayo.
El Mundo26/05/2026

La embajada de Estados Unidos en Argentina celebró este lunes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y destacó "el espíritu de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina".

A través de una publicación en la cuenta oficial de la red social X, la sede diplomática norteamericana que tiene como embajador a Peter Lamelas se congració con el pueblo argentino en esta conmemoración patria. 

javier-MileiLa confianza en el Gobierno volvió a caer en mayo, según el índice de la Universidad Di Tella

"En este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, saludamos a todos los argentinos y celebramos junto a ellos el espíritu de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina. ¡Feliz 25 de Mayo!", expresó.

Lamelas es el embajador designado por la administración republicana de Donald Trump, quien mantiene un vínculo político sólido con el Gobierno libertario de Javier Milei.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail