La Embajada de Estados Unidos saludó a Argentina por el 25 de Mayo

La embajada de Estados Unidos en Argentina celebró este lunes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y destacó "el espíritu de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina".

A través de una publicación en la cuenta oficial de la red social X, la sede diplomática norteamericana que tiene como embajador a Peter Lamelas se congració con el pueblo argentino en esta conmemoración patria.

"En este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, saludamos a todos los argentinos y celebramos junto a ellos el espíritu de quienes hicieron posible el nacimiento de la Argentina. ¡Feliz 25 de Mayo!", expresó.

Lamelas es el embajador designado por la administración republicana de Donald Trump, quien mantiene un vínculo político sólido con el Gobierno libertario de Javier Milei.